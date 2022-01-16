تقرير يكشف عن المنشآت الصهيوني التي سيتم استهدافها في حال اي عدوان ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مركز The Cyber Shafarat–Treadstone 71 نشر تقريراً قال فيه: "في حال هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت النووية في إيران، مهما نجحت هذه العملية أم فشلت، هناك سبع نقاط استراتيجية في الكيان الصهيوني قد تستهدفها إيران بضربات صاروخية في الساعات القليلة الأولى رداً على أي هجوم صهيوني".

وبيّن التقرير أن هذه المنشآت تحظى بأهمية استراتيجية قصوى، وهي:

1_ مركز الأبحاث النووية في ديمونا الذي يضم منشآت خاصة بإنتاج البلوتونيوم وبنى تحتية أخرى خاصة بالأسلحة النووية.

2_ منشأة تيروش التي تعد أول موقع لتخرين رؤوس حربية استراتيجية منها رؤوس نووية تمتلكها "إسرائيل".

3_ منشأة عيلبون التي تعد ثاني موقع لتخزين رؤوس نووية تكتيكية تمتلكها "إسرائيل".

4_ منشأة كفار زخاريا (كفر زكريا) التي تعد مخصصة لتخزين ونشر صواريخ نووية.

5_ مختبر ناحال سوريك للبحوث النووية الذي يعد موقعا مخصصا لبحث وتصميم وإنتاج الأسلحة.

6_ منشأة يودفات التي تعد مخصصة لتركيب الأسلحة النووية.

7_ منشأة "رفائيل رفائيل" التي يعتقد أنها تعمل خصوصا على تركيب الأسلحة النووية.

واشار التقرير إلى نسبة نجاح الرد الإيراني المفترض على هذه المنشآت بصواريخ من نوع "دزفول" و"الحاج قاسم" بأكثر من 85%./انتهى/