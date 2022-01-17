شمخاني: الاتفاقية الإيرانية الصينية انجاز استراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني في تغريدة على تويتر إلى الاتفاقية الإيرانية الصينية، وقال: ان بدء تنفيذ الاتفاقية التي مدتها 25 عاما بين إيران والصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاتزال أمريكا تسعى من خلال الاحادية ومواصلة الضغوط القصوی، لحرمان إيران من التفاعلات الاقتصادية مع العالم، يعتبر انجازا استراتيجيا لطهران.

يذكر أنّ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین تمّ توقيعها بين كل من وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، في 27 آذار/مارس 2021 في طهران.

ويُشار إلى أنّ الوثيقة تحتوي على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة، والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.

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