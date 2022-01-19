سوريا لن تقابل الوفاء الايراني بالغدر بل بالوفاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية لونا الشبل أكدت في لقاء لها مع قناة روسيا اليوم، أن العلاقة مع إيران قديمة جداً وتاريخية وطهران وقفت مع سوريا والجيش السوري، وسوريا لن تقابل ذلك بالغدر بل بالوفاء.

واشارت الشبل إن الدولة السورية طلبت أقصى ما تريد، وأن موسكو قدمت ولا تزال تقدم أقصى ما تستطيع، سواء أثناء الحرب أو في الوضع الاقتصادي، واصفتاً الدور الروسي بأنه كان فاعلا في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

ولفتت المستشارة الخاصة إلى أن الحصار المفروض على سوريا يعد حربا، وأن الدولة السورية استطاعت كسر الحصار المفروض عليها بطرق مختلفة.

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