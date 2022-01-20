رئيسي: السوق الروسية تشكل مناخا جيدا للسلع الايرانية وحصتنا بهذا سوق في ازدياد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد "إبراهيم رئيسي" صرّح خلال اجتماعه مع الجالية الايرانية المقيمة في روسيا، أن "السوق الروسية تشكل مناخا جيدا للسلع الايرانية وأن حصتنا بهذا السوق من المؤكد تمتلك قابلية الارتقاء".

من جانب آخر أكد رئيسي ان حكومته تعمل على رفع المشاكل والعراقيل التي تواجه الصادرات الايرانية وقد بدأت باصلاح النظام الاقتصادي وسيتجلى ذلك في ميزانية العام الايراني الجديد الذي يبدأ في 21 آذار - مارس القادم.

وعن العلاقات الثنائئية أشار الرئيس الإيراني إلى أن الحكومة الايرانية تتبنى سياسة متوازنة مع كافة دول العالم وأن الجانبين الروسي والايراني ينويان تفعيل امكانيات البلدين.

تنمية العلاقات الثنائية محور اللقاء

وأشار الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" الى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكداً أنه لمس ارادة جادّة في إزالة المعوقات والمشاكل عن طريق تنمية التعاون المشترك.

وتابع الرئيس الإيراني في نفس الصدد: "القضايا الاقتصادية المشتركة وتنمية العلاقات الثنائية استحوذت على جانب من اللقاء فيما الجانب الآخر تعلّق بالدور المقتدر لايران وروسيا في المنطقة والقضايا الدولية.

وأضاف السيد "إبراهيم رئيسي" مسؤولي البلدين يسعون الى معالجة المشاكل وتنمية العلاقات الثنائية، هذا هو الانطباع العام للقاء.

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