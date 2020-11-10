وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت اليوم الثلاثاء عن فرض حظر جديد ضد ايران شمل 4 أشخاص و 6 شركات، وذلك ضمن سياسة امريكا العدائية ضد الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بين الشركات المستهدفة، شركة Hoda Trading، شركة Proma Industry، وشركة Industry Co. Soltech، وشركة Naz Technology Co، وغيرها.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية "، على حد زعمه.

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