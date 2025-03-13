أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ظهر اسم محسن باك نجاد وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، والتي نشرت على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت واشنطن، في أحدث إجراءاتها المتحيزة والمعادية لإيران، عقوبات على العديد من السفن التي ترفع علم هونغ كونغ بالإضافة إلى باك نجاد.

وتأتي هذه العقوبات في وقت يزعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني من هذا العام، باستمرار أنه ينوي التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفي الوقت نفسه، لجأ مرة أخرى إلى سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة ضد طهران!