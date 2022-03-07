استعدادات واسعة للمشاركة في مسيرات (حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، للمشاركة الواسعة في المسيرات رفضا للحصار وتصعيد العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

ففي العاصمة صنعاء، حددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن مكانا للمسيرة المقررة عصر اليوم.

كما دعت اللجنة المنظمة أبناء الحديدة للمشاركة في المسيرة المنددة بحصار المشتقات النفطية، وحددت شارع الميناء مكانا للاحتشاد عصر اليوم.

وفي صعدة، دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في المدينة صباح اليوم.

وفي حجة، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في المسيرة صباحا وحددت المدينة مكانا للاحتشاد.

وفي ريمة، حددت اللجنة مركز مديرية الجبين مكانا للمسيرة المقررة صباحا.

وفي ذمار، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة في المسيرة محددة جوار سوق عنس مكانا للتجمع والاحتشاد صباح اليوم.

وفي إب، حددت اللجنة المنظمة، مكان المشاركة في المسيرة أمام مكتب بريد الجامعة صباحا.

وفي البيضاء، حددت اللجنة (مدينة البيضاء، ومدينة رداع، ومنطقة عفار) أماكن للمسيرات صباح اليوم.

فيما حددت اللجنة المنظمة في محافظة تعز، صباح غد اليوم، للمشاركة في مسيرات "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي" في 6 مديريات التعزية - جوار حديقة دريم لاند الحوبان، ومديرية مقبنه - من نقطة المخشب أسفل هجدة، مديرية خدير - أمام المجمع الحكومي، مديرية ماوية - سوق جبالة، شرعب الرونه - من نقطه بئر حيزوم حتى سوق الأحد، شرعب السلام - القفاعة كلية التربية.

وفي الجوف، دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في المسيرة المقررة صباحا في مديرية المتون.

كما دعت اللجنة المنظمة أبناء عمران للمشاركة الواسعة في المسيرة المقررة، صباح اليوم الاثنين في شارع حجة.

وفي الضالع حددت اللجنة المنظمة مدينة دمت وساحة قرين الفهد بقعطبة مكانا للمسيرات صباح اليوم.

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