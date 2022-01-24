قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين كلاً من :

1.عكرمة كنعان- جبع جنوب جنين

2.قصي صلاح خليلية- جب

3.المحرر بركات فايز الخواجا- نعلين غرب رام الله

4. عاصم إلياس أبو عيشة- الخليل

5. زايد إسماعيل العواودة- البرج جنوب الخليل

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