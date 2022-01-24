قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين كلاً من :
1.عكرمة كنعان- جبع جنوب جنين
2.قصي صلاح خليلية- جب
3.المحرر بركات فايز الخواجا- نعلين غرب رام الله
4. عاصم إلياس أبو عيشة- الخليل
5. زايد إسماعيل العواودة- البرج جنوب الخليل
/انتهى/
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 24/1/2022 ، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين .
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين كلاً من :
1.عكرمة كنعان- جبع جنوب جنين
2.قصي صلاح خليلية- جب
3.المحرر بركات فايز الخواجا- نعلين غرب رام الله
4. عاصم إلياس أبو عيشة- الخليل
5. زايد إسماعيل العواودة- البرج جنوب الخليل
/انتهى/
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