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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:١١ ص

اليوم الاثنين؛

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 24/1/2022 ، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين كلاً من :

1.عكرمة كنعان- جبع جنوب جنين

2.قصي صلاح خليلية- جب

3.المحرر بركات فايز الخواجا- نعلين غرب رام الله

4. عاصم إلياس أبو عيشة- الخليل

5. زايد إسماعيل العواودة- البرج جنوب الخليل

/انتهى/

رمز الخبر 1921399
https://ar.mehrnews.com/news/1921399/

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