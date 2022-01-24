هل سنشهد في قادم الأيام استهداف اليمن للكيان العبري ؟

وكالة مهر للأنباء - حسان الزين: كان مما قاله السيد محمد البخيتي حول محور المقاومة، فقد ردد كلمة محور المقاومة اكثر من مرة، وان الرد من محور المقاومة على الاعتداءات على اليمن. والنقطة الثانية ما اكد عليه بان الامارات والسعودية ادوات بايدي الاسرائيلي والامريكي. فهل نشهد في الايام القادمة ضربة نوعية للكيان العبري ؟، والسؤال الجوهري هنا هو انه كيف سترد اسرائيل على الضربة وليس كيف ستقصف ايلات او تل ابيب، وما هي خيارات الصهاينة، حتما سيكون هناك ارباك وقلق وهذا ظهر في الصحافة الاسرائيلية.

ولعل افضلية الهجوم اليمني المرتقبة بأن الطائرات المسيرة او الصواريخ البالستية ستقوم بمهام التدمير على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض المواقع الحساسة وهذا سيربك العدو الصهيوني لان مروحة الرد ستكون صفر وخيارات فعالية الرد ستكون صفر فهل يرد بقصف اليمن والشعب اليمني من الاراضي العربية المجاورة ؟!، وهو يفعل فقط استنفذ كل ما لديه فيصدق عليه ايات القرآن من بعد باسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَ‌اطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُ‌ونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْ‌جِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَن نُّعَمِّرْ‌هُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ صدق الله العظيم.

ولعل الضربة اليمنية المرتقبة ستكون ذات طابع استراتيجي عميق فهل يفعلها اليمنيون ؟، ان غدا لناظره قريب.

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