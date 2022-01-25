  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٠٠ م

عودة خدمة الانترنت الى اليمن بعد انقطاع دام 6 أيام

عودة خدمة الانترنت الى اليمن بعد انقطاع دام 6 أيام

عادت خدمة الانترنت، اليوم الثلاثاء إلى عموم محافظات اليمن بعد قيام الفرق الهندسية بإصلاح الأضرار الذي خلفتها غارات العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي على البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في مدينة الحديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انقطع الانترنت عن اليمن بعد غارات لطيران العدوان استهدف ليل الخميس/ الجمعة استهدفت البوابة الدولية للإنترنت في مدينة الحُدَيْدَة، وهو قصف أدى كذلك إلى مقتل 6 اشخاص، بينهم 3 أطفال و18 جريحاً، معظمهم من الأطفال.

وأسفر القصف عن خروج سعات الإنترنت الدولي بالكامل وتوقف خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية لجميع شركات الاتصالات في الجمهورية اليمنية بشكل كلي.

والبوابة الدولية للإنترنت في الحديدة هي المصدر الوحيد لتغذية المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب بالإنترنت والاتصالات الدولية.

يذكر أن القصف الجوي المباشر لطيران تحالف العدوان أدى إلى تدمير 248 برجاً وألف و652 محطة و46 منشأة سنترالات وألف و458 من معدات قوى وتكييف و32 كبينة اتصالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1921431
https://ar.mehrnews.com/news/1921431/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات