الصحة اليمنية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا مجزرة صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح وزير الصحة في مؤتمر صحفي بصعدة أنه منذ مطلع شهر يناير الحالي وموجة التصعيد الأخيرة سجلت وزارة الصحة استشهاد 150 مواطن وجرح 350 آخرين تلقوا العلاج في المستشفيات.

من جهته قال عبدالمحسن طاووس أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإنسانية إن: هذه الجريمة هي دافع أكبر للقيادة للتنكيل بالمجرمين من تحالف العدوان، مشيرا إلى أنه تم زيارة السجن المستهدف من مختلف المنظمات والسجون محرم بنصوص القانون الدولي استهدافه.

بدوره طالب محافظ صعدة محمد جابر عوض بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاكمة القتلة ومن أمر بهذه الجريمة، مضيفا أن السجن الاحتياطي المستهدف تم زيارته من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا أن التحالف يعلم أنه سجن ومع ذلك أقدم على جريمته.

إلى ذلك بارك محافظ صعدة عملية إعصار اليمن الثانية والتي تمثل الرد الطبيعي على القتلة الحقيقيين أمريكا والتي نالها نصيب في قاعدة الظفرة.

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