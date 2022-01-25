ممثل "الجهاد الإسلامي" في لبنان يلتقي وفد من حركة "أمل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد تناول اللقاء الأوضاع في فلسطين المحتلة، والعدوان المستمر على شعبنا في الضفة الغربية والقدس، والاعتداءات المتواصلة على أهلنا في النقب والداخل الفلسطيني عمومًا. ووجه المجتمعون التحية للأسرى البواسل الذين يخوضون معركة قاسية بوجه السجان الصهيوني، متسلحين بالصبر والإرادة والعزيمة.

كما تطرق اللقاء إلى الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتقاعس الأونروا عن القيام بواجباتها.

وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية، والهواجس والتخوفات من محاولة الاستثمار لمصلحة المشروع الصهيوني، وطالبوا الجميع بالعمل الحثيث لحفظ الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار، وعدم الانجرار إلى فخ الفتنة، وضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني لحين عودته إلى دياره.

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