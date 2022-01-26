رئيسي: شعار الحكومة الـ 13 هو التفاعل مع العالم/ تسعى الحكومة للتواصل مع كل دول العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في كلمته المتلفزة المباشرة الرابعة مع الشعب "لقد كان لدينا ولا يزال لدينا المزيد من الأنشطة في السياسة الدولية في الجمهورية الإسلامية، ولكن لا يوجد توازن في هذه السياسة حتى في المجال الاقتصادي و يجب تحقيق التوازن في سياساتنا على الصعيد الدولي.

وأضاف الرئيس الايراني لماذا لا يتم التعاون مع الجيران؟ على سبيل المثال، خلال زيارتي لطاجيكستان، تضاعف حجم التبادلات ثلاث مرات، أو خلال زيارتي إلى تركمانستان، توصلنا الى مقايضة الغاز أو بحث قضية الترانزيت، وفي الآونة الأخيرة تشهد علاقاتنا مع اذربيجان اجراءات مشابهة .

وقال رئيسي إن "شعار الحكومة هو التفاعل مع العالم ونحاول التواصل مع كل دول العالم وهذه القضية مطروحة على أجندة الحكومة الحالية ".

وفي إشارة إلى زيارته لروسيا ، قال: "حدثت أشياء جيدة خلال الزيارة إلى روسيا، حيث أخبر السيد لافروف وزير الخارجية الروسي، السيد أمير عبد اللهيان أنه بعد الاجتماع ، أمر السيد بوتين جميع الوزراء بتنفيذ الاتفاقات بين الجانبين ."

وأشار الرئيس الايراني أن الأميركيين قد عرضوا منذ فترة طويلة اجراء حوارًا مباشرًا واكد انه يجب أولاً رفع اجراءات الحظر الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني، ثم الحديث عن الحوار، وان إيران ايضا ستدخل في حوار مباشر بعد رفع الحظر .

وأضاف رئيسي: "نحن نقود المفاوضات، لكن ليس كل شيء بالنسبة لنا هو التفاوض مشيرا الى ان التواصل مع روسيا يمثل إحدى طرقنا لتحييد الحظر.

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