رئيسي: إيران تعلن استعدادها لتوسيع العلاقات مع الهند في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في برقيتي منفصلتين الرئيس الهندي رام نات كوويند ورئيس الوزراء الهندي نارندر مودي، باليوم الوطني لجمهورية الهند.

وأكد الرئيس الايراني في هذه الرسائل على تعميق وتوسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف رئيسي إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الهند، باعتبارهما دولتين لديهما ثقافة غنية وحضارات قديمة في آسيا، تتمتعان دائمًا بعلاقات ممتازة، كما تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية الإرادة والاستعداد الكامل لتوسيع وتعميق العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات.

وفي نهاية الرسالة تمنى لحكومة وشعب جمهورية الهند مزيداً من التطور والتقدم والازدهار.

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