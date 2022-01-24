رئيسي: تعزيز العلاقات مع البلدان الأفريقية سيجري بجدية تامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي يوم الاثنين خلال لقائه مع وزير خارجية توغو روبرت دوسي، إن الدول الأفريقية لديها موارد طبيعية غنية وموهوبة ومعادن وقوى عاملة. والتنمية الشاملة للعلاقات مع الدول الأفريقية بما في ذلك توغو يخدم المصالح المشتركة للدول.

وقال الرئيس الايراني: "على مر التاريخ سعى الغربيون إلى استعمار واستغلال دول القارة الأفريقية واليوم يواصلون مصالحهم بأشكال مختلفة في هذه القارة، مضيفا إن الجهود التي تبذلها شعوب هذه القارة للحفاظ على استقلالها قيمة جدا، ونجاحها يعتمد على التأكيد على الهوية الوطنية والثقافة ومقاومتها تجاه التطرف.

وأضاف رئيسي: "الدول الأفريقية لديها القدرات اللازمة للتنمية والازدهار، والجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم استقلال وتقدم ورفاهية الشعوب الأفريقية".

ومن جانبه أكد وزير خارجية توغو روبرت دوسي أن بلاده تريد إقامة علاقات واسعة النطاق وشاملة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا من خلال الشراكة المتبادلة.

وأدان وزير خارجية توغو العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب على الدول والأمم المستقلة، مضيفا ندعو إلى التعاون المشترك مع إيران لتفعيل قدراتنا لتحقيق المنفعة المتبادلة.

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