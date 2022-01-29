مبيعات النفط الايراني نمت 40 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، محسن خجسته مهر، بيّن في مقابلة مع صحيفة ايرانية نشرت اليوم السبت، أنه بالشهور الثلاثة الماضية ازدادت المبيعات 40 بالمئة، فيما تضاعفت مبيعات مكثفات الغاز عدة مرات.

وحول مزاعم أن الانفراجة في مبيعات النفط تعود لتساهل أميركي شدد المدير التنفيذي أن هذا الكلام ينافي المنطق السائد والوقائع على الارض وأن هذا الوضع (المبيعات) حصيلة جهود تبذل ليل نهار في مجال التسويق.

وأشار الى أن بعد مرور 6 شهور من استلام الحكومة الجديدة مهامها، تُشهد آثار وعلائم تحسن في صناعة النفط بحيث زادت صادرات النفط والايرادات وتم تفعيل المشاريع المتوقفة ويجرى العمل لصياغة برنامج يستهدف ترقية مستوى هذه الصناعة./انتهى/