ايران ترسل وفد تجاري رفيع المستوى إلى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام شؤون غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، أشار في تصريح اليوم الاحد، أن الوفد يضم مسؤولين رفيعين ونشطاء اقتصاديين وتجاريين بالتعاون مع منظمة التنمية التجارية وغرفة تجارة ايران وعمان.

ولفت إلى أن رئيس المنظمة، علي رضا بيمان باك، سيرأس الوفد التجاري الايراني، حيث سيشارك الوفد بالاجتماع التجاري الثنائي ويجري مفاوضات مع التجار هناك فضلا عن الاطلاع على السوق العمانية وسبل تطوير الاساليب التصديرية لها وتدارس المعوقات والمشاكل العملياتية المعترضة للعلاقات التجارية الثنائية، بهدف طرحها في المفاوضات السياسية بين البلدين.

وأكد بيلتن أن رئيس منظمة التنمية التجارية الارانية سيلتقي وزير الصناعة والتجارة والتنمية الاستثمارية وسيجري زيارة الى غرفة تجارة السلطنة وسيشارك بافتتاح المعرض الدولي للبناء وتفقد الجناح الايراني المشارك فيه ايضا.

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