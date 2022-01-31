شلل الحركة في أبوظبي نتيجة عملية يمنية قوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت المصادر أنّ "شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملیة يمنية قوية". وأشارت المصادر إلى أنّه "من لافت أن العملية اليمنية الجريئة في قلب أبو ظبي تزامنت مع زيارة رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ".

من جانبها، زعمت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها على تويتر، عن "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من اليمن تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر".

سبق ذلك ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إنّ "القوات المسلحة اليمنية ستعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي".

وكانت القوات المسلحة جددت في وقت سابق تحذيرَاتها لدولِ العدوانِ بأنّها ستتلقى المزيدَ من الضرباتِ الموجعةِ والمؤلمة. وحذر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة خلال اعلانه تفاصيل عملية ” اعصار اليمن ” الشركاتِ الأجنبيةَ والمواطنينَ والمقيمينَ في الاماراتيِّ بأنّها لن تترددَ في توسيعِ بنكِ الأهدافِ ليشملَ مواقعَ ومنشآتٍ أكثرَ أهميةً خلالَ الفترةِ المقبلةِ وبأنّ عليهِم الابتعادَ عن المواقعِ والمنشآتِ الحيويةِ حفاظاً على سلامتِهم.

وعقب هذا الإعلان، تحدثت مصادر عن توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي، وهو ما نفتْه الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، وسقوط بقاياه في مناطق مأهولة، دونَ وقوع خسائر.

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