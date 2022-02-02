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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٦ م

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي:

لم نجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة / الظروف مهيأة للاتفاق

لم نجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة / الظروف مهيأة للاتفاق

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في شرح اجتماع لجنته مع رئيس فريق التفاوض الإيراني، إن علي باقري أعلن أنه حتى الآن لم نجر أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمود عباس زاده مشكيني خلال اجتماع مع رئيس فريق التفاوض الإيراني، ان عملية التفاوض كانت إيجابية كما انه شدد على حسن نية وجدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن: "حتى الآن لم نجر أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين".

وقال عباس زاده مشكيني: "على الرغم من عملية التفاوض الإيجابية والتطلعية، لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى التفاوض والاتفاق عليها".

وشدد مشكيني: لإيران الحق في رفع جميع العقوبات، لكن حتى الآن وافق الطرف الآخر على بعضها. تظهر مجموعة الأدلة والحقائق، بما في ذلك الأوراق التي بحوزة الجمهورية الإسلامية الايرانية، أن الظروف جاهزة لاتفاق جيد ومربح للجميع، بشرط أن يكون الغربيون أيضًا بحسن نية وجدية.

/انتهى/

رمز الخبر 1921617
https://ar.mehrnews.com/news/1921617/

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