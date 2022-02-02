لم نجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة / الظروف مهيأة للاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمود عباس زاده مشكيني خلال اجتماع مع رئيس فريق التفاوض الإيراني، ان عملية التفاوض كانت إيجابية كما انه شدد على حسن نية وجدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن: "حتى الآن لم نجر أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين".

وقال عباس زاده مشكيني: "على الرغم من عملية التفاوض الإيجابية والتطلعية، لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى التفاوض والاتفاق عليها".

وشدد مشكيني: لإيران الحق في رفع جميع العقوبات، لكن حتى الآن وافق الطرف الآخر على بعضها. تظهر مجموعة الأدلة والحقائق، بما في ذلك الأوراق التي بحوزة الجمهورية الإسلامية الايرانية، أن الظروف جاهزة لاتفاق جيد ومربح للجميع، بشرط أن يكون الغربيون أيضًا بحسن نية وجدية.

/انتهى/