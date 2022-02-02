ايران تعلن عن تجهيز المنظومات الجوية وإنشاء مطارات جديدة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية في الجمهورية الاسلامية، سياوش امیرمكري، أوضح في تصريحاً له للتلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء أنه تم التباحث مع الصين لاستثمار الأخيرة في مشاريع بناء مطارات حديثة بدلا عن الحالية في مدن أهواز وبوشهر ومشهد فضلا عن تطوير مطار الإمام الخميني (رض) الدولي في طهران، حيث يستدعي ذلك التوصل لاتفاق نهائي.

وأكد على أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنشاء البنى التحتية للمطارات من حيث الهندسة والاستشارات والمقاولين المحليين.

وبيّن امیرمكري أن ثمة مفاوضات مع شركات روسية لتوفير المعدات والمنظومات الجوية لتزويد المطارات الإيرانية بها، وبالفعل قد أجرى خبراء مختصون بمجال الاتصالات زيارة تفقدية للإطلاع على إمكانيات الشركات الروسية وتم الاتفاق وإبرام بعض العقود معها.

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