أمير عبداللهيان: الكيان الصهيوني خطر على كل المنطقة

وأفادت ومالة مهر للأنباء أنه وفي اتصال اجراه مع وزير خارجية الامارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، وصف حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين البلدين بالايجابية والمتنامية، وقال: جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين.

أزمة اليمن

وأشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثات الهاتفية الى أزمة اليمن، وقال: نعتقد ان استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة.

ورأى وزير الخارجية الايراني أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يمثل خطرا على كل الدول والمنطقة، داعيا الى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في المنطقة.

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