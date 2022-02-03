تشييع جثمان آية الله صافي كلبايكاني في النجف الاشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه شارك في مراسم التشييع عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والايرانيين ومسؤولي محافظة النجف الاشرف والدبلوماسيين الايرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين.

وانطلقت مسيرة المشييعين من المسجد الطوسي عند الساعة العاشرة صباحا اليوم، باتجاه العتبة العلوية المقدسة؛ بمشاركة جمع غفير من ممثلي مراجع الدين والعلماء ومسؤولين في محافظة النجف الاشرف ودبلوماسيين ايرانيين الى جانب حشود الشعب العراقي وزوار العتبات المقدسة في هذا البلد.

وتقرر بعد مراسم تشييع المرجع الديني (الايراني) في النجف الاشرف، نقل جثمانه الطاهر الى العتبة الحسينية (ع) في محافظة كربلاء المقدسة وتشييعه بدءا في عتبة العباس (ع) ومن ثم نقله الى مثواه الاخير في العتبة المقدسة لسيد الشهداء "الامام الحسين" (عليه السلام).

وقد تمت يوم امس الاربعاء مراسم تشييع جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني في مدينة قم المقدسة قبل نقله الى العراق، بناء على وصيته.

/انتهى/