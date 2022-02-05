مناقشة رسالة ماجستير بموضوع "دبلوماسية الموكب" في جامعة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سیتم مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "دبلوماسية الموكب؛ دراسة المواكب الايرانية في العراق نظراً لرؤية أصحاب المواكب العراقية في الاربعينية الحسينية لعام 2019 انموذجا" للباحث الایراني محمدأمين سواري بجامعة طهران/ کلیة دراسات العالم قسم دراسات غرب آسیا والتي تم تدوینها تحت اشراف الدکتور السید یاسر القزویني الحائري ومساعدة الدكتور حسين أميرعبداللهيان.

کما ویحضر جلسة المناقشة بتاریخ 14 فبرایر/ شباط کل من الدكتور ياسر عبدالزهراء الحجاج کمناقش داخلي والدکتور کهن هوش نجاد بصفته مناقش خارجي والدکتور شعرباف کمندوب لجنة الدراسات العليا.

وجاء في مستخلص هذه الرسالة: ان الموكب الذي أسس في العراق وفترة الأربعينية الحسينية لم يقتصر على هذا الزمان والمكان في هذه الأوانة الأخيرة، بل بفضل مخاطبه الشعبي والمفتوح، تمكن من نشر ثقافته إلى نقاط أخرى من العالم. من ناحية أخرى، أدت الاختلافات الثقافية واللغوية التي خيمت تاريخيًا وميزت إيران عن الدول العربية، وخاصة العراق، وحدّت من إستخدام الدبلوماسية العامة لإيران في الدول العربية. لذلك، يمكن اعتبار الحضور الغفير للزوار والمواكب الإيرانيين في الأربعين الحسيني من الفرص الذهبية لتشكيل العلاقات الشعبية والدبلوماسية العامة للجمهورية الإسلامية في العراق. إن الموكب الإيراني على الأراضي العراقية هو الرائد للجمهورية الإسلامية للمخاطب العراقي وغير العراقي وبالتالي يتطلب اهتماما خاصا.



في هذه الدراسة الميدانية، أثناء استخدام إطار مفاهيمي مشتق من نظريات الدبلوماسية العامة، يستخدم منهج الإستدلال القياسي النوعي من خلال أسلوب التحليل من الكل الى الجزء، لإنشاء نموذج تحليلي لدبلوماسية الموكب لإثبات وإمكانية إستخدام الموكب وتحليل فعاليته كمؤسسة تنتج الدبلوماسية العامة؛ كما تم دراسة مدى فاعلية المواكب الإيرانية في العراق وفترة الأربعينية الحسينة لعام 2019 من خلال إستخدام المقابلات لكسب آراء أصحاب المواكب العراقية المجاورة لها.

جدیر بالذکر ان المناقشة ستتم عن بعد وبامكان الباحثين والمهتمين ان يشاركوا فيها في الرابط ادناه:

http://vroom.ut.ac.ir/fws3

/انتهی/