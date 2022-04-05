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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٢٤ م

المواكب الحسينية في النجف توفر الافطار للزائرين

المواكب الحسينية في النجف توفر الافطار للزائرين

يعمل اصحاب المواكب الحسينية في مدينة النجف الاشرف على توفير موائد الافطار الرمضانية كبديل عن المطاعم التي تغلق ابوابها خلال الشهر الفضيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اصحاب المواكب الحسينية في مدينة النجف الاشرف تقوم بتوفير موائد الافطار الرمضانية كبديل عن المطاعم التي تغلق ابوابها خلال الشهر الفضيل.

ويوفر اصحاب المواكب الحسينية موائد الإفطار الرمضانية في الشوارع المؤدية إلى مرقد الامام علي (ع) للصائمين كبديل عن المطاعم التي تغلق خلال الشهر الكريم كطقوس منذ عام 2003.

ولكن هذا العام اختلف الوضع عن الاعوام السابقة فالازمة المالية انتجت اعدادا مضاعفة من الفقراء ما دعا القائمين على تلك الموائد لزيادة كميات الطعام من اجل اطعام اكثر عدد ممكن من الصائمين.

/انتهى/

رمز الخبر 1922884
https://ar.mehrnews.com/news/1922884/

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