مؤشر الاستثمارات الخارجية في ايران يسجل زيادة بنسبة 90%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب التقارير الاحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في غضون الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مليارين و802 مليون دولار.

وتشير التقارير ذاتها بان قيمة الاستثمارات الخارجية داخل البلاد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كان قد بلغ مليارا و477 مليون دولار، حيث تضمنت الاستثمارات الخارجية للعام الحالي في ايران العديد من المجالات الصناعية والتجارية والمنجمية، وبما يشمل المساهمة في انشاء مشاريع جديدة او شراء اسهم الشركات او ابرام اتفاقيات تجارية داخل البلاد./انتهى/