  1. إيران
٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩

صادرات ايران المنجمية تفوق نحو الـ 9 مليارات دولار

صادرات ايران المنجمية تفوق نحو الـ 9 مليارات دولار

اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني خداداد غريب بور ان صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاع المناجم والصناعات المنجمية بلغت 9 مليارات و226 مليون دولار في العام الايراني الماضي الذي انتهى في 20 آذار /مارس.

وفي ملتقى التقارب الفكري مع جمعية منتجي الصلب قال غريب بور، ان قيمة صادرات البلاد من منتجات الصلب بلغت 4.1 مليار دولار في العام الماضي.

واكد ان الصادرات تشكل اولوية للبلاد في العام الجاري وقال، انه يجب رفع العقبات الموجودة في هذا المجال.
وتوقع غريب بور بان تبلغ قيمة صادرات البلاد في قطاع الصلب 3 مليارات و500 مليون دولار وقيمة استيرادها في هذا المجال 3 مليارات و300 مليون دولار بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020) حيث تشير هذه الارقام الى التوازن التجاري الايجابي في هذا القطاع./انتهى/

رمز الخبر 1894426

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