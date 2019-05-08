صادرات ايران المنجمية تفوق نحو الـ 9 مليارات دولار

وفي ملتقى التقارب الفكري مع جمعية منتجي الصلب قال غريب بور، ان قيمة صادرات البلاد من منتجات الصلب بلغت 4.1 مليار دولار في العام الماضي.

واكد ان الصادرات تشكل اولوية للبلاد في العام الجاري وقال، انه يجب رفع العقبات الموجودة في هذا المجال.

وتوقع غريب بور بان تبلغ قيمة صادرات البلاد في قطاع الصلب 3 مليارات و500 مليون دولار وقيمة استيرادها في هذا المجال 3 مليارات و300 مليون دولار بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020) حيث تشير هذه الارقام الى التوازن التجاري الايجابي في هذا القطاع./انتهى/