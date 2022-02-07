وزير الخارجية الفنلندي يعرب عن أملة في التوصل إلى اتفاق ضمن محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية فنلندا بكا هافيستو، قال في تصريح للصحفيين مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان عقب محادثاتهما في طهران اليوم الاثنين: "كانت ايران من البلدان الاوائل التي اعترفت باستقلال فنلندا قبل 90 عاما وتعد بلدا هاما لفنلندا وعلى صعيد المنطقة ايضا".

واضاف: "استطعنا التباحث حول مختلف المواضيع وفنلندا إحدى البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ونأمل تعزيز التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي كما تبادلنا وجهات النظر حول هذا الموضوع اليوم".

وتابع: "تبادلنا الافكار حول موضوع افغانستان وأفخر بالاجتماع مع ممثل ايران في شؤون افغانستان ونعلم ان ايران تؤدي دورا مهما للغاية في افغانستان كما انها تستضيف نازحين كثر من هذا البلد وقدمت فنلندا الدعم بهذا الموضوع بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة واستضافت عددا من النازحين الافغان من ايران".

وعدّ هافيستو الاستقرار الاقليمي يكتسب أهمية كبيرة كما ان ايران لاعب مهم للغاية وقد اوضح زميلي امير عبداللهيان الوضع في سوريا واليمن ونأمل بالتوصل الى سبل سلمية لايجاد حلول لهذه القضايا.

وعبر عن أمله بمشاركة وفد ايراني في ملتقى هلسينكي والاستمرار في التعاون مع ايران، وترحيبه بمفاوضات فيينا ونشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران وكذلك التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

واشار الى دعم بلاده للاتفاق النووي وأملها في إحياء الاتفاق النووي والتوصل الى اتفاق جيد كما ان فنلندا تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعلم ان ايران تتعاون بشكل جيد مع الوكالة الدولية وفي النهاية فان النتيجة الجيدة للمفاوضات حول الاتفاق النووي تمنح الفرصة لتنمية التبادل بين البلدين.

وفي رده على سؤال حول عدم اتخاذ الاتحاد الاوروبي أية خطوة بشأن نكث اميركا لتعهداتها في الاتفاق النووي قال: "إن ماحدث بشأن الاتفاق النووي كان مخيبا للامال والبلدان الاوروبية دعمت باستمرار الاتفاق وكان يحدونا الامل مع اوروبا ب"اينستكس" وشاركنا فيها كما ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل كان ناشطا للغاية في البحث عن سبيل للحل والاستمرار في التعاون".

وفي الختام أكد هافيستون ان بلاده تنتظر بفارغ الصبر التوصل الى اتفاق بمفاوضات فيينا./انتهى/