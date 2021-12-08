رئيسي يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين إيران وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، اية الله ابراهيم رئيسي، اشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الاربعاء، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وأنقرة وقال انه ومن خلال عقد قمة مشتركة في طهران قريبا، فان تطوير التعاون سيدخل مرحلة جديدة.

واشار الرئيس الايراني الى ضرورة تعاون البلدين على صعيد مكافحة الارهاب قائلاً: "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي احترام سيادة الدول. ونظراً لسجل ايران المتألق في محاربة الإرهاب ، فاننا نرحب بتعاون جميع الدول في مكافحة الإرهاب.

واكد آية الله رئيسي على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أنه مع عقد قمة مشتركة في طهران قريبا، فان تطوير التعاون سيدخل مرحلة جديدة .

واشار الرئيس الايراني إلى لقاءاته ومشاوراته الأخيرة في المنطقة، قائلاً: "نؤكد أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل دول المنطقة وبمشاركة فاعلة من دولها، دون الحاجة لأي تدخل أجنبي".

ومن جانبه وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الاتصال الهاتفي، التعاون المشترك بين البلدين _لا سيما في مجالي الاقتصاد والأمن_ بالمهم، وقال: "ان فكرة التعاون المشترك بين دول المنطقة باتت سائدة الان وان الزيارات والاستشارات الاخيرة تبين نجاحها".

واشار إلى ضرورة عقد الاجتماعات المشتركة للتعاون بين طهران وأنقرة، مؤكداً ان زيارته المقبلة إلى طهران، ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور.

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