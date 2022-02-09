"كتيبة جنين" تُصعّد من عملياتها المسلحة ضد الاحتلال وتتوعد بالمزيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس تبّنت الليلة الماضية استهداف قوة صهيونية قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت خلال بيان مقتضب لها أنها استهدفت بوابل كثيف من الرصاص وبشكل مباشر قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وتوعدت كتيبة جنين قوات الاحتلال بمزيد من العمليات النوعية واستهداف مواقع وحواجز الاحتلال رداً على الجريمة البشعة في نابلس.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة شبان من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم: "أدهم مبروكة"، ومحمد الدخيل، و"أشرف مبسلط".

المصدر: فلسطين اليوم

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