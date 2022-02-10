باقري: ماضون قدما في سبيل تعزيز اقتدرانا الصاروخي/ 116 حالة وفاة جديدة بكورونا

بقرار من قائد الثورة؛ تعين وزير الدفاع السابق مستشارا للقائد العام في شؤون الجيش الایراني

أًصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" مرسوماً، اليوم الأربعاء عيّن خلاله وزير الدفاع السابق العميد "امير حاتمي" مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش الایراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية السيد "علي خامنئي" عيّن وزير الدفاع السابق العميد "أمير حاتمي" مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش.

وشغل العميد "أمير حاتمي" العديد من المناصب المختلفة قبل تعينه مستشاراً للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش، منها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ونائب وزير الدفاع وغيرها من المناصب.

اللواء باقري: ماضون قدما في سبيل تعزيز اقتدرانا الصاروخي كمّا ونوعا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر شكن" النقطوي، ان إيران ستواصل المضي قدماً على مضمار التقدم الكمّي والنوعي لاقتدارها الصاروخي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر شكن"، اليوم الاربعاء والتي حضرها قائد قوة "الجو- فضائية" بالحرس الثوري الإيراني العميد "امير علي حاجي زادة"، وعدد من كبار القادة العسكريين في إيران.

وأكد اللواء باقري خلال كلمته على ان الاقتدار الصاروخي للجمهورية الاسلامية الايرانية، سيتعاظم يوما بعد يوم على الصعيدين الكمّي والنوعي، في سبيل مواجهة المعتدين وقوى الاستكبار العالمي و الصهاينة المجرمين...

أمیرعبداللهیان: منذ بدایة نزاع "كاراباخ" دعونا لتسوية عادلة تضمن سيادة الدول

أكد وزير الخارجية الإيراني"حسين امير عبداللهيان" على ان إنشاء ممرات النقل بين إيران وارمينيا يضمن مصالح الشعبين، لافتاً إلى أن بلاده دعت منذ بداية النزاع حول منطقة "كاراباخ" إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على حقوق الأقوام وصولا الى تسوية عادلة لهذا الصراع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" أرسل برقية تهنئة الى نظيره الأرميني "ارارات ميرزوفيان" اليوم الاربعاء، بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين طهران ويريفان.

وجاء في برقية الوزير الإيراني: " العلاقات بين البلدين شهدت نموا في شتى المجالات على مرّ العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن إيران كانت من أوّل البلدان التي اعترفت باستقلال جمهورية ارمينيا، واقامت علاقات دبلوماسية معها...

وزارة الصحة الايرانية: تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 133 الفا و 164حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 39 الفا و85 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و696 الفا و927 شخصا...

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