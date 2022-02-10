شمخاني: ينبغي اليوم بدء الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار "لبيك يا خامنئي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن شمخاني، أكد اليوم الخميس، في تغريدة له على موقع تويتر، على ضرورة انطلاق الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار "لبيك يا خامنئي".

وجاء في تغريدة "شمخاني": كما ان شعار "لبيك يا خميني" فك عقدة الحرب المفروضة على ايران لصالح جبهة الثورة يجيب اليوم بدء الجهاد للتنويرو التبيين تحت شعار "لبيك يا خامنئي".

وتابع امين المجلس الاعلى للأمن القومي: "ان الشعب الذي ناضل على مدى 43 عاما في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية ودفع متغطرسي العالم الى احترام استقلاله والجلوس إلى طاولة المفاوضات لن يقبل الهزيمة و هو عصي عليها.

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