الاعلان عن الافلام المتوسطة بمهرجان سينما الحقيقة الـ15

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بان أعلن المكتب الاعلامي التابع لمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية الايرانية، عن أسماء الأفلام الوثائقية المتوسطة الطول التي تتنافس في قسم المسابقة الدولية بمهرجان سينما الحقيقة الدولي الـ15، وانتخبت لجنة الاختيار في هذا القسم 7 أفلام من 9 دول، وفيما يلي أسماءها:

-"العجله" (The Wheel) من منغوليا

- " آلتیمینا" (ULTIMINA) من ايطاليا

- "عزيزتي سارة" ( Oh Dear Sara) محصول مشترك بين اسبانيا وصربيا والنرويج

- "صورة واحد، حركتين" ( One image,Two acts) من كندا

- "تغيير في خضم الوعي" (Altered States of Consciousness) من بولندا

- "منظور صفري" (Landscape zero) من كرواتيا

- " إيقاعات من حقبة ماضية" (Rhythms of Lost Time) من طاجيكستان

وتُقام فعاليات مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الـ15 (سينما الحقيقة) من 9 حتى 16 ديسمبر/كانون الاول القادم، بإدارة محمد حميدي مقدم.

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