عمل تاريخي ضخم حول شخصية "السيدة معصومة (س)"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المنتج الايراني مجتبى اميني عن نهاية كتابة سيناريو مسسلسل "السيدة المعصومة (س)" للمخرج جواد أفشار.

وأضاف أميني: مؤخرا انتهت كتابة سيناريو مسلسل "السيدة معصومة (ع)" وتلقينا تعليقات إيجابية للغاية من المستشارين الدينيين حول النص، والذي يقوم مؤلفو هذا العمل حاليا بمراجعته ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

و أشار أميني: حاليا، دخلنا مرحلة ما قبل الإنتاج لهذا المسلسل ومن المتوقع أن نصل إلى مرحلة ما قبل الإنتاج النهائي بنهاية هذا العام وبعد ذلك سيبدأ إنتاج العمل بإذن الله.

ويذكر ان فريق مكون من ابرز المحققين تولى مهمة التحقيق في سيرة السيدة الفاضلة وجمع المعلومات اللازمة لكتابة سيناريو دقيق يعطي للسيدة الجليلة حقها .

وتركز قصة مسلسل السيدة فاطمة المعصومة من إخراج جواد أفشار، وإنتاج مجتبى أميني وتأليف المخرج جواد إفشار نفسه وحميد رسول بور، على حياة السيدة معصومة (س) بنت الإمام الكاظم (ع) وشقيقة الإمام الرضا (ع) .

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