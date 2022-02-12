تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 18 الفا و598 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم السبت، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و780 الفا و453 شخصا.

وأضافت: أن3.343 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و281 الفا و274 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

/انتهی/