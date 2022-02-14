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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٠ م

وزارة الصحة الايرانية:

تسجيل 168حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 168حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن168 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 133 الفا و 886حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 28 الفا و956اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاحد لغاية اليوم الاثنين، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و836 الفا و221 شخصا.

وأضافت: أن3.410 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و327 الفا و200 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

/انتهی/

رمز الخبر 1921928
https://ar.mehrnews.com/news/1921928/

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