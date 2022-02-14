تسجيل 168حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 28 الفا و956اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاحد لغاية اليوم الاثنين، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و836 الفا و221 شخصا.

وأضافت: أن3.410 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و327 الفا و200 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

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