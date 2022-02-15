تسجيل 167حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 25 الفا و34 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنين لغاية اليوم الثلاثاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و860 الفا و255 شخصا.

وأضافت: أن3.489 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و351 الفا و542 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

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