  1. إيران
  2. المجتمع
١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٣٢ م

وزارة الصحة الايرانية:

تسجيل 167حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 167حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن167 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 134 الفا و 53حالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 25 الفا و34 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنين لغاية اليوم الثلاثاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و860 الفا و255 شخصا.

وأضافت: أن3.489 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و351 الفا و542 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

/انتهی/

رمز الخبر 1921952
https://ar.mehrnews.com/news/1921952/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات