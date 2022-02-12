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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٥٣ م

مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

اقيمت في بلدتي نبل والزهراء بمحافظة حلب شمالي سوريا، احتفالية بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم هذا الاحتفال تعظيماً للذكرى الثالثة والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية والذكرى السادسة لفك الحصار عن مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.

مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

/انتهى/

رمز الخبر 1921876
https://ar.mehrnews.com/news/1921876/

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