مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم هذا الاحتفال تعظيماً للذكرى الثالثة والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية والذكرى السادسة لفك الحصار عن مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.

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