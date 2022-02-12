مدينتا نبل والزهراء تحتفلان بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بإيران + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم هذا الاحتفال تعظيماً للذكرى الثالثة والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية والذكرى السادسة لفك الحصار عن مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.
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اقيمت في بلدتي نبل والزهراء بمحافظة حلب شمالي سوريا، احتفالية بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم هذا الاحتفال تعظيماً للذكرى الثالثة والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية والذكرى السادسة لفك الحصار عن مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.
/انتهى/
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