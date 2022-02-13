ازاحة الستار عن طائرتين مسيرتين متقدمتين بحضور وزير الدفاع الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ازيح الستار عن انجازات في مجال الطائرات المسيرة بحضور وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني ومجموعة من مسئولو القوات المسلحة .

وقال العميد أشتياني مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى النقاط الموثوقة في زيادة اقتدار والبنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وذكر أن أربعة عقود مرت على انشاء هذه الصناعة المحلية في مجمع صناعة الطيران التابع لوزارة الدفاع، مضيفًا: "اليوم نشهد تبلور وازدهار هذه الصناعة وظهور إنجازات تشغيلية جديدة في هذه الصناعة ".

وقال وزير الدفاع إن "الطائرات المسيرة" هي إحدى الركائز الأساسية للقدرات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة. وهذا المنتج الاستراتيجي، باعتباره أحد الأنظمة الرئيسية في جميع المشاهد البرية والجوية والبحرية وما إلى ذلك له دور عملي ورئيسي.

وفي إشارة إلى الطائرات المسيرة المتقدمة التي تم الكشف عنها في معرض الإنجاز للطائرات المسيرة، قال: "إن الدخول في إنتاج أجيال متقدمة للغاية من الطائرات المسيرة تعبر عن إرادة وإيمان وزارة الدفاع بـ شعار " نحن نستطيع" ".

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