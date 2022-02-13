مشروع بناء قاعدة فضائية في جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول الشؤون الادارية في منطقة جابهار الحرة/ جنوب شرق ايران/ نصر الله ابراهيمي خلال لقائه رئيس منظمة الفضاء الايرانية مساء السبت: إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين ايران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء.

واضاف: إن منطقة جابهار الحرة التي ستتحول الى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لانتاج الصلب والبتروكيمياويات ستضم قاعدة لاطلاق الاقمار الصناعية في مجالي الرصد والابحاث.

ولفت الى ان جابهار ستتحول الى مركز رئيسي في ايران الاسلامية للخبرات والتقنيات فضلا عن ميزاتها الاقتصادية.

/انتهی/