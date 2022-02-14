العراق... الطائي يحذر من اثارة الفوضى في ظل تأخر حسم ملف الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الطائي ان “ما حدث في ميسان قد يتكرر في محافظات أخرى، خصوصا ان المشروع الأميركي الخليجي يهدف الى اثارة الفوضى وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل العراق”.

وأضاف ان “اميركا وحلفائها يسعون لايذاء الطرف الرافض لوجودهم في العراق، من خلال افتعال الازمات واثارة الفوضى في المحافظات الجنوبية بهدف تقسيم البيت الشيعي الرافض للمشروع الأميركي في البلاد”.

وبين الطائي، ان “مشروع التطبيع في العراق لن يكتب له النجاح ما لم تنجح اميركا وحلفائها في الخليج الفارسي بإحداث الفتنة والاقتتال الشيعي – الشيعي، بحيث ان الانقسام السياسي لايكفي لوحده لتحقيق هذا المخطط، بل الذهاب نحو النزاع المسلح لضمان عدم حدوث أي توافق على تشكيل حكومة قوية يكون فيها المكون الشيعي هو الأكثر عدداً والاقوى سلطةً”.

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