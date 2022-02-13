تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية كفيل بحل الازمة في البيت الكردي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي ان “تحرك الاحزاب الكردية نحو تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية من شأنه ان يحل الازمة القائمة بين الحزبين الحاكمين في كردستان الاتحاد الوطني والديمقراطي”.

واضاف ان “الاطراف السياسية في بغداد قد تكون بمعزل عن الصراع الكردي داخل الاقليم، لكنها تدعم حلفائها بما سيقدموه من مرشحين للمنصب الرئاسي”.

وبين ان “تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية سيكون بادرة حسنة لاخراج الحزبين من الانسداد السياسي وقد يكونا مفاتحاً للازمة السياسية في بغداد في حال عودة المباحثات والتفاهمات بين الحزبين وتوزيع المناصب كل حسب نقاطه واستحقاقه الانتخابي”.

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