نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اکد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها.

وقال البطاط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الإطار جاءت لتصحيح المسار بعد توقف المفاوضات في الفترة السابقة”.

واضاف ان ” مبادرة الإطار تأتي لطرح رؤية جديدة للعمل مع شركاء الوطن و ننتظر الرد من قبل الجميع على مبادرة الإطار وهناك رسائل إيجابية بشأنها “.

واضاف البطاط ان ” إبقاء الأزمة الراهنة يشكل خطرا كبيرا على العراق ويهدد وحدته وعلى جميع القوى السياسية الاسراع في حل الازمة وتشكيل حكومة توافقية”.

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