  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٥٩ م

نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية

نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية

اكد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اکد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها.

وقال البطاط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الإطار جاءت لتصحيح المسار بعد توقف المفاوضات في الفترة السابقة”.

واضاف ان ” مبادرة الإطار تأتي لطرح رؤية جديدة للعمل مع شركاء الوطن و ننتظر الرد من قبل الجميع على مبادرة الإطار وهناك رسائل إيجابية بشأنها “.

واضاف البطاط ان ” إبقاء الأزمة الراهنة يشكل خطرا كبيرا على العراق ويهدد وحدته وعلى جميع القوى السياسية الاسراع في حل الازمة وتشكيل حكومة توافقية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1921843
https://ar.mehrnews.com/news/1921843/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات