وزير الداخلية الايراني يبحث مع رئيس وزراء باكستان توطيد العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عمران خان، خلال اللقاء على أهمية تعزيز الامن في المناطق الحدودية التي وصفها حدود السلام والصداقة بين البلدين الجارين.

وأشار الى لقائه للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش قمة شنغهاي للتعاون خلال ايلول/ سبتمبر الماضي، داعيا الى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما تسهيل التجارة عبر المناطق الحدودية.

ونوه رئيس وزراء باكستان الى التطورات الجارية في افغانستان، عادّا السبيل العسكري لايحل مشاكل هذا البلد، "وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لانقاذ الشعب الافغاني من الازمة الانسانية والاقتصادية الشديدة".

وحضر اللقاء وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد احمد والسفير الايراني في اسلام آباد محمد علي حسيني وبعض المسؤولين الباكستانيين.

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