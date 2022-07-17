أمن واستقرار أفغانستان يصب في مصلحة المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه جاء ذلك لدى لقاء أمينيان اليوم الأحد وزير خارجية حكومة طالبان المؤقتة أمیرخان متقي، حيث أعلن مساعد المتحدث بإسم وزارة الخارجية في هذه الحكومة حفیظ ضیاء أحمد هذا اللقاء في تغريدة له على موقع تويتر.

وأكد ضیاء أحمد أن المحادثات التي جرت بين السفير الإيراني والمسؤول في طالبان تناولت قضية المهاجرين والمعتقلين الأفغان في إيران ومكافحة المخدرات والقضايا الحدودية إضافة إلى التعاون التجاري بين البلدين.

ومن جهته، عبر أمیرخان متقي عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين طهران وكابل، مشددا على أن أفغانستان تبذل جهودها كي تتحول إلى مركز ترانزيت إقليمي وستشارك في نقل السلع التجارية بين إيران وطاجيكستان لتحقيق هذا الهدف.

وقد أكد ضیاء أحمد أن الجانبين الإيراني والأفغاني ناقشا في الاجتماع القضايا الحدودية وتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص.

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