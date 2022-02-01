إسلام آباد تؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حاكم ولاية بلوجستان الباكستانية، سيد ظهور أحمد آقا، أكد خلال لقائه القنصل العام الإيراني في مدينة كويته، حسن درويش وند، ان تعزيز العلاقات بين إسلام آباد وطهران، يشكل مطلبا أساسيا لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقادة الفيدراليين والمحليين في باكستان. .

وأشار أحمد آقا إلى ضرورة المضي في مشروع الأسواق الحدودية، وبما يلزم رفع العقبات من مسار التعاون الثنائي؛ مؤكدا أن ذلك يشمل مطلبا أساسيا لدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وبحث الجانبان بشكل مفصل، مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعامل الحدودي، ولاسيما بين محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) وولاية بلوجستان الباكستانية.

ومن جهته أبلغ القنصل الإيراني، تحيات محافظ سيستان وبلوجستان والسفير الإيراني في إسلام آباد "سيد محمد علي حسيني"، الموجهة إلى حاكم ولاية بلوجستان، وأعرب عن تقديره لاهتمام حكومة بلوجستان بشأن توسيع العلاقات بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، آخر المستجدات على صعيد التعاون المشترك، وحجم التعاون التجاري والعراقيل التي تعيق مسار التعامل الحدودي بين إيران وباكستان، وأيضا سبل حل تلك المشاكل./انتهى/