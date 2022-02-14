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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٢٥ ص

اليوم الاثنين؛

وزير الداخلية الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في مقره العسكري

وزير الداخلية الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في مقره العسكري

بحث وزير الداخلية الايراني خلال اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني، آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، والتطورات الأمنية في المنطقة، والتعاون الحدودي، والوضع في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي التقى خلال زيارته الرسمية الأولى لباكستان (الاثنين) بالتوقيت المحلي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في مقره العسكري. وفي هذا اللقاء حضر عدد من المسؤولين العسكريين الايرانيين والباكستانيين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، والتطورات الأمنية في المنطقة، والتعاون الحدودي، والوضع في أفغانستان.

هذه هي الزيارة الأولى لأحمد وحيدي لباكستان وزيرا للداخلية في الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ تعيينه.

ومن المقرر أن يلتقي وحيدي بوزير الداخلية الشيخ رشيد احمد ثم رئيس وزراء باكستان عمران خان خلال الساعات المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921921
https://ar.mehrnews.com/news/1921921/

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