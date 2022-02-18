وزير الدفاع الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت الوزراة للصحفيين: "في 18 فبراير 2022 ، ستجري محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المحادثة تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي"

ويأتي ذلك في أعقاب قرار روسي بطرد الرجل الثاني في السفارة الأمريكية في موسكو وهو بارت غورمان نائب السفير، وهي الخطوة التي هددت واشنطن بالرد عليها.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير، وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".

وأضاف: "اليوم أهم من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا عدد كاف من الموظفين في البعثات الدبلوماسية التابعة لهما؛ ليسهم ذلك في الحوار والاتصالات بين حكومتينا. نشير إلى أن تصرفات روسيا أدت إلى أن عدد موظفي البعثة الأمريكية في روسيا أقل بكثير من عدد موظفي البعثة الروسية في الولايات المتحدة. هدفنا يكمن في تحقيق توازن أكبر في عمل بعثاتنا".

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