اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وأوزبكستان سيعقد في طهران ليومي 20 و21 من فبراير عام 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أضاف محمد رضا كريم زاده: من المقرر عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة الإيرانية الأوزبكية في طهران في 20 و21 من فبراير عام 2022.

وتابع: "وبالنظر إلى جدول أعمال هذا الاجتماع، قامت لجان الخبراء المختصة في الأيام الأخيرة بين الإدارات المعنية في البلدين بصياغة مذكرة تفاهم للجنة المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والجمارك والنقل والطاقة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والزراعة وأجريت مفاوضات مثمرة.

وقال المدير العام للمكتب الأوروبي والأمريكي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: "نظرا لأهمية تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين، سيعقد مؤتمر حول الفرص التجارية بين البلدين يوم 21 فبراير2022 في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية.

وأشار كريم زاده إلى أهمية عقد هذه القمة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوزبكستان، مشيرًا إلى أن أوزبكستان تعد واحدة من أهم الدول لتصدير السلع الايرانية، وقد نمت الصادرات إلى هذا البلد في الأشهر الأخيرة.

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