ايران مستعدة للتعاون مع اوزبكستان في مجال محاربة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، التقى نظيره الاوزبكي، شوكت ميرضيايف، على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في تركمانستان اليوم الاحد.

واكد الرئيس الايراني خلال اللقاء على ان طاقات بلدان المنطقة تمنح فرصا طيبة لها في توطيد العلاقات، مضيفاً انه في ظل الظروف العالمية الجارية ينبغي ان تحول بلدان المنطقة الكثير من التهديدات الى فرص وتغلق المنافذ أمام تدخلات البلدان الاجنبية عبر تعزيز تعاونها وعلاقاتها الفاعلة.

وأضاف أن إيران مستعدة لتحسين علاقاتها وتعزيز التعاون مع أوزبكستان في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والنقل والطاقة ومكافحة الإرهاب.

واشار الرئيس الايراني إلى حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات مع أوزبكستان، بالقول: "على وزيري خارجية إيران وأوزبكستان رسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد"./انتهى/