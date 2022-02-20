عبداللهيان يشدد على ضرورة مساهمة جميع الدول في ضمان الامن والاستقرار في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر مونيخ الامني بدورته الـ58، وتبادل وزير الخارجية الايراني ورئيس وزراء لبنان خلال اللقاء وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية لا سيما تطور الاوضاع في الخليج الفارسي واليمن.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على التزام الحكومة اللبنانية بتطوير وتوسيع العلاقات المستدامة مع جميع الدول الإسلامية لا سيما الدول المهمة والمؤثرة في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين طهران وبيروت مزيدا من التطور، كما اشاد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان حكومة وشعباً واكد أن الشعب اللبناني وحكومته لن ينسوا ابدا دعم إيران لاحلال الاستقرار والسلام في لبنان.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الايراني في اللقاء على عمق علاقات الصداقة بين ايران ولبنان، مؤكدا على ضرورة مساهمة جميع الدول في ضمان الامن والاستقرار في لبنان.

واستعرض وزير الخارجية الأبعاد المختلفة للعلاقات بين البلدين لا سيما الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بين طهران وبيروت من أجل تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات./انتهى/